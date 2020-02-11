В Госдуму внесли поправки о маткапитале

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Фото: Pixabay.com
В Госдуму внесли поправки об использовании маткапитала. Об этом сообщил
Документ подготовили в соответствии с
По 46 6617 рублей получат семьи, в которых с 1 января 2020 года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. При рождении или усыновлении второго и последующих детей выплатят по 61 6617 рублей.
Кроме того, в России планируют вдвое сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал — с одного месяца до 15 дней.
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