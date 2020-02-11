В ДТП с маршруткой на площади Театральной пострадал пенсионер

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По предварительной информации, в 12:15, 60-летний рязанец на «ГАЗели», двигаясь по улице Есенина со стороны улицы Грибоедова, столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого был 43-летний водитель.
Он ехал с прилегающей территории на площади Театральной.
В ДТП пострадал 73-летний пассажир маршрутки, его доставили в больницу.
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.