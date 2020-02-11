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18:36, 11 февраля 2020 100
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Следователи проверят информацию о конфликте водителя такси и пассажиров в Калуге

Следователи проверят информацию о конфликте водителя такси и пассажиров в Калуге

Калужские следователи проверят появившуюся в соцсетях информацию о конфликте между водителем такси и двумя женщинами с шестимесячным ребенком. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По информации из соцсетей, водитель такси «незаконно удерживал пассажиров, вымогал деньги, подверг избиению женщин и пытался похитить ребенка».

Следователи установят обстоятельства происшествия, опросят участников конфликта и свидетелей.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в сообщени


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