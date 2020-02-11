Следователи проверят информацию о конфликте водителя такси и пассажиров в Калуге

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Калужские следователи проверят появившуюся в соцсетях информацию о конфликте между водителем такси и двумя женщинами с шестимесячным ребенком. Об этом сообщила
По информации из соцсетей, водитель такси «незаконно удерживал пассажиров, вымогал деньги, подверг избиению женщин и пытался похитить ребенка».
Следователи установят обстоятельства происшествия, опросят участников конфликта и свидетелей.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в сообщени
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