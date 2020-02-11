Рыбновец ударил знакомого в глаз разбитой бутылкой и получил срок

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25-летнего рыбновца осудили за причинение тяжкого вреда осколком от бутылки. Об этом сообщил
Между молодым человеком и его знакомым возник словесный конфликт. Рыбновец несколько раз ударил приятеля по лицу, тот упал на асфальт, а от находившейся у него в руках бутылки пива откололось донышко.
«Обидевшись на такие действия в свой адрес, молодой человек подошел к потерпевшему и нанес ему удар разбитой частью бутылки в область левого глаза», — рассказали в прокуратуре.
Потерпевший получил телесные повреждения, которые относятся к категории тяжкого вреда здоровью.
Молодого человека признали виновным в преступлении по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Ему назначили три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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