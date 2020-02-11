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19:11, 11 февраля 2020 100
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Рыбновец ударил знакомого в глаз разбитой бутылкой и получил срок

Рыбновец ударил знакомого в глаз разбитой бутылкой и получил срок

25-летнего рыбновца осудили за причинение тяжкого вреда осколком от бутылки. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Между молодым человеком и его знакомым возник словесный конфликт. Рыбновец несколько раз ударил приятеля по лицу, тот упал на асфальт, а от находившейся у него в руках бутылки пива откололось донышко.

«Обидевшись на такие действия в свой адрес, молодой человек подошел к потерпевшему и нанес ему удар разбитой частью бутылки в область левого глаза», — рассказали в прокуратуре.

Потерпевший получил телесные повреждения, которые относятся к категории тяжкого вреда здоровью.

Молодого человека признали виновным в преступлении по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Ему назначили три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.


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