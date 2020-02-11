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14:36, 11 февраля 2020 143
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Рязанскому театру кукол купят автобус

Рязанскому театру кукол купят автобус

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанскому театру кукол для гастролей купят автобус. Эту информацию озвучили во вторник, 11 февраля, на заседании регионального правительства.

Автобус приобретут на деньги из федерального бюджета.

На заседании отметили, что в регионе также изменили размер субсидий для подготовки проектной документации и проведения работ по охране объектов культурного наследия (ОКН) и модернизации районных библиотек. На эти нужды дополнительно поступят 750 тысяч и 792 тысячи рублей.

Деньги выделяли благодаря корректировкам в рамках региональной программы «Развитие культуры и туризма» и экономии денег резервного фонда области.


© RZN.info

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