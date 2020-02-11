Рязанскому театру кукол купят автобус

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
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Автобус приобретут на деньги из федерального бюджета.
На заседании отметили, что в регионе также изменили размер субсидий для подготовки проектной документации и проведения работ по охране объектов культурного наследия (ОКН) и модернизации районных библиотек. На эти нужды дополнительно поступят 750 тысяч и 792 тысячи рублей.
Деньги выделяли благодаря корректировкам в рамках региональной программы «Развитие культуры и туризма» и экономии денег резервного фонда области.
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