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Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности для уборки снега. Об этом сообщила пресс-служба ФПК «Упрдор Москва-Волгоград».
Для уборки снега и обработки противогололедными материалами на рязанские трассы могут выйти 32 единицы техники.
«Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, контроль за ситуацией осуществляется в том числе при помощи систем видеоконтроля, установленных вдоль сети автодорог», — отметили в сообщении.
Напомним, в Рязанской области
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