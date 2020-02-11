Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:40, 11 февраля 2020 128
 0    0

Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности для уборки снега

Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности для уборки снега

Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности для уборки снега. Об этом сообщила пресс-служба ФПК «Упрдор Москва-Волгоград».

Для уборки снега и обработки противогололедными материалами на рязанские трассы могут выйти 32 единицы техники.

«Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, контроль за ситуацией осуществляется в том числе при помощи систем видеоконтроля, установленных вдоль сети автодорог», — отметили в сообщении.

Напомним, в Рязанской области ожидается метель.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

Студенты и преподаватели РГУ имени Есенина встретились с президентом ФПК «Инвест».

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 5 812
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 908
Изменился режим работы рязанских МФЦ
10:51, 6 февраля 2020 1 918
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:58, 30 января 2020 6 970
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
11:10, 29 января 2020 2 887
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Форум