Рязанка попала под машину в Горроще

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в понедельник, 10 февраля, около дома №55 на улице Гагарина произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, около 17:00 женщина переходила дорогу в неположенном месте, ее сбил 31-летний мужчина на Daewoo.
Рязанка получила травмы, с которыми ее госпитализировали.
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