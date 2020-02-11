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15:37, 11 февраля 2020 219
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Рязанец взял в аренду строительное оборудование и украл его

Рязанец взял в аренду строительное оборудование и украл его

Фото: Pixabay.com

Рязанец взял в аренду строительное оборудование и украл его. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

30 мая прошлого года мужчина откликнулся на объявление на сайте «Авито» и взял в аренду на сутки вибротрамбовку. За это он заплатил две с половиной тысячи рублей.

Воспользовавшись инструментом, мужчина украл его и сдал в ломбард. Ущерб составил почти 59 тысяч рублей.

Рязанца признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК и приговорили к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Приговор не вступил в законную силу.


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