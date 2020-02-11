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Фото: Pixabay.com
Рязанец взял в аренду строительное оборудование и украл его. Об этом
30 мая прошлого года мужчина откликнулся на объявление на сайте «Авито» и взял в аренду на сутки вибротрамбовку. За это он заплатил две с половиной тысячи рублей.
Воспользовавшись инструментом, мужчина украл его и сдал в ломбард. Ущерб составил почти 59 тысяч рублей.
Рязанца признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 УК и приговорили к полутора годам условного лишения свободы с испытательным сроком в один год.
Приговор не вступил в законную силу.
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