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12:04, 11 февраля 2020 78
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Рязанец украл у рыбновца микроволновку

Рязанец украл у рыбновца микроволновку

Фото: Pixabay.com

Рязанец украл у рыбновца микроволновку. Об этом сообщила пресс-служба рязанской прокуратуры.

25-летний мужчина приехал к знакомому в одно из общежитий Рыбного. Во время застолья он вышел в коридор и заметил в соседней комнате микроволновку. Злоумышленник забрал ее и сдал в ломбард, а деньги потратил.

Рязанца признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в жилище») и приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора года.

Приговор вступил в силу.


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