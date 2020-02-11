RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанец украл у рыбновца микроволновку. Об этом
25-летний мужчина приехал к знакомому в одно из общежитий Рыбного. Во время застолья он вышел в коридор и заметил в соседней комнате микроволновку. Злоумышленник забрал ее и сдал в ломбард, а деньги потратил.
Рязанца признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в жилище») и приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора года.
Приговор вступил в силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Окскому заповеднику исполнилось 85 лет
В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.