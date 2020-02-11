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10:24, 11 февраля 2020 192
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Рязанец до смерти забил мужчину, оскорбившего девушку

Рязанец до смерти забил мужчину, оскорбившего девушку

Житель Рязанской области до смерти забил мужчину, который оскорбил свою девушку. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел утром 24 мая 2019 года в деревне Рожок.

По данным следствия, компания местных жителей выпивала. Во время застолья 21-летний и 39-летний знакомые поссорились из-за того, что младшему не понравилось, как старший обращается со своей сожительницей. Завязалась драка, от полученных травм 39-летний мужчина скончался в больнице.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК, материалы передали в суд.


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