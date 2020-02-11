Рязанец до смерти забил мужчину, оскорбившего девушку

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Житель Рязанской области до смерти забил мужчину, который оскорбил свою девушку. Об этом сообщил
Инцидент произошел утром 24 мая 2019 года в деревне Рожок.
По данным следствия, компания местных жителей выпивала. Во время застолья 21-летний и 39-летний знакомые поссорились из-за того, что младшему не понравилось, как старший обращается со своей сожительницей. Завязалась драка, от полученных травм 39-летний мужчина скончался в больнице.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК, материалы передали в суд.
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