Руководитель рязанского учебного центра присвоил деньги за переквалификацию 50 человек

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Руководитель региональной образовательной организации присвоил деньги, которые 53 ученика заплатили за переквалификацию. Об этом сообщила
По версии следствия, в 2017—2018 годах специалисты проходили обучение по обслуживанию сложных технических систем, получали соответствующие сертификаты и оплачивали курс наличными. Однако деньги не поступили на счет учебного центра, 461 тысячу рублей забрал себе 44-летний руководитель организации.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК, материалы передали в суд.
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