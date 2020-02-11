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10:03, 11 февраля 2020 139
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Руководитель рязанского учебного центра присвоил деньги за переквалификацию 50 человек

Руководитель рязанского учебного центра присвоил деньги за переквалификацию 50 человек

Руководитель региональной образовательной организации присвоил деньги, которые 53 ученика заплатили за переквалификацию. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По версии следствия, в 2017—2018 годах специалисты проходили обучение по обслуживанию сложных технических систем, получали соответствующие сертификаты и оплачивали курс наличными. Однако деньги не поступили на счет учебного центра, 461 тысячу рублей забрал себе 44-летний руководитель организации.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК, материалы передали в суд.


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