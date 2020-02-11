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14:32, 11 февраля 2020 144
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Рецидивист из Сараевского района попытался продать чужой дизель и снова оказался в тюрьме

Рецидивист из Сараевского района попытался продать чужой дизель и снова оказался в тюрьме

Рецидивист из Сараевского района попытался продать украденный дизель и снова оказался в тюрьме. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. 22-летний молодой человек заметил на одном из участков в Сараях 26 канистр с дизелем. Он похитил топливо на общую сумму 25 тысяч рублей и собирался его продать, однако злоумышленника заметил хозяин участка.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 158 УК. Ранее его неоднократно судили за кражи, он вышел на свободу после очередного заключения месяц назад.

В этот раз рецидивиста приговорили к двум годам и десяти месяцам в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.


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