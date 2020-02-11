Окскому заповеднику исполнилось 85 лет

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В понедельник, 10 февраля, Окскому государственному природному биосферному заповеднику исполнилось 85 лет. Его создали в 1935 году для сохранения и увеличения численности русской выхухоли, сообщили в пресс-службе заповедника.
Со временем количество задач увеличилось, основными из них стали охрана территории, изучение природных процессов и явлений.
При заповеднике создали Питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров и Питомник редких видов журавлей.
За 60 лет существования Зубрового питомника в нем родилось 454 зубренка. Помимо отправки животных в зоопарки и другие центры разведения, 274 зубров вывезли для создания вольных популяций.
В Питомнике редких видов журавлей сейчас живут 62 птицы, всего же за 40 лет работы здесь вырастили более 700 журавлей.
Юбилей Окского заповедника планирую отмечать в течение года.
Фото предоставлены пресс-службой заповедника
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