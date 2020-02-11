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12:03, 11 февраля 2020 154
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Окскому заповеднику исполнилось 85 лет

Окскому заповеднику исполнилось 85 лет

В понедельник, 10 февраля, Окскому государственному природному биосферному заповеднику исполнилось 85 лет. Его создали в 1935 году для сохранения и увеличения численности русской выхухоли, сообщили в пресс-службе заповедника.

Со временем количество задач увеличилось, основными из них стали охрана территории, изучение природных процессов и явлений.

При заповеднике создали Питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров и Питомник редких видов журавлей.

За 60 лет существования Зубрового питомника в нем родилось 454 зубренка. Помимо отправки животных в зоопарки и другие центры разведения, 274 зубров вывезли для создания вольных популяций.

В Питомнике редких видов журавлей сейчас живут 62 птицы, всего же за 40 лет работы здесь вырастили более 700 журавлей.

Юбилей Окского заповедника планирую отмечать в течение года.

Фото предоставлены пресс-службой заповедника


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