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Около трех рязанских больниц нет остановок общественного транспорта. Речь идет о перинатальном центре, областной детской клинической больнице и детской поликлинике №3, сообщает ГТРК «
Водители автобусов и троллейбусов останавливаются на улице Княжье поле по требованию. Пассажиров высаживают на газон, который зимой покрывается льдом, а весной и осенью — грязью.
В управлении транспорта журналистам сообщили, что остановки должны делать сотрудники Дирекции благоустройства города.
Фото ГТРК «Ока»
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