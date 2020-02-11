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10:05, 11 февраля 2020 147
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Около трех рязанских больниц нет остановок общественного транспорта — СМИ

Около трех рязанских больниц нет остановок общественного транспорта — СМИ

Около трех рязанских больниц нет остановок общественного транспорта. Речь идет о перинатальном центре, областной детской клинической больнице и детской поликлинике №3, сообщает ГТРК «Ока».

Водители автобусов и троллейбусов останавливаются на улице Княжье поле по требованию. Пассажиров высаживают на газон, который зимой покрывается льдом, а весной и осенью — грязью.

В управлении транспорта журналистам сообщили, что остановки должны делать сотрудники Дирекции благоустройства города.

Фото ГТРК «Ока»


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