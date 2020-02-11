Музыканты «Арии» начнут юбилейный тур с концерта для рязанцев

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Рок-группа «Ария» начнет юбилейный тур с концерта для рязанцев. Его организуют в клубе Deep 15 февраля, начало в 19:00.
Перед выступлением музыканты встретятся с фанатами, ответят на их вопросы и раздадут автографы. Рязанцы смогут пообщаться с «Арией» на третьем этаже ТЦ «
Стоит отметить, что в этом году «Ария» организует тур к своему 35-летию. После Рязани коллектив выступит на Дальнем Востоке, на Кубани, в Крыму, в Калининградской области и вновь вернется в центр страны с концертами в Белгороде и нижегородском Павлове.
Музыканты
Рязанцам пообещали необычную программу.
«На этот раз мы решили сделать юбилей из песен, которые стали заслуженно лучшими, — обратилась к фанатам рок-группа. — У каждого из Вас своя „Ария“: кто-то любит баллады, кто-то — быстрые, тяжелые песни. Одному по душе старые песни, другому — новые. Мы постараемся, чтобы каждый поклонник нашел на нашем юбилее именно свою „Арию“ и вспомнил историю своего знакомства с группой».
Фото с официального
© RZN.info
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