Мужчина, чье тело нашли в подъезде дома в Бутырках, скончался от передозировки наркотиками

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Мужчина, труп которого нашли в январе в подъезде дома в Бутырках, скончался от передозировки наркотиков. Об этом сообщил «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Московского МСО СУ СКР по области Олега Харина.
Труп
Личность погибшего установили. Им оказался 25-летний рязанец.
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