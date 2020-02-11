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11:55, 11 февраля 2020 167
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Мужчина, чье тело нашли в подъезде дома в Бутырках, скончался от передозировки наркотиками

Мужчина, чье тело нашли в подъезде дома в Бутырках, скончался от передозировки наркотиками

Мужчина, труп которого нашли в январе в подъезде дома в Бутырках, скончался от передозировки наркотиков. Об этом сообщил «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Московского МСО СУ СКР по области Олега Харина.

Труп находился в подъезде дома по улице 1-е Бутырки между вторым и третьим этажом.

Личность погибшего установили. Им оказался 25-летний рязанец.


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