Минимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 28 рублей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В декабре стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области составила 3 тысячи 691 рубль 77 копеек. Это на 28 рублей 17 копеек меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные РЗН. инфо предоставил Рязаньстат.
Самым дорогим набором среди областей оказался тульский (4 319 рублей), самым дешевым — белгородский (3 438 рублей). В среднем по России показатель составил 4 096 рублей, по ЦФО — 4 270 рублей.
В минимальный набор входят 33 наименования: крупы, хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, сладости, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, чай и соль.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →У библиотеки имени Горького появился интернет-магазин
В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.