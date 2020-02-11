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16:58, 11 февраля 2020 104
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Минимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 28 рублей

Минимальный набор продуктов в Рязанской области подешевел на 28 рублей

В декабре стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области составила 3 тысячи 691 рубль 77 копеек. Это на 28 рублей 17 копеек меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные РЗН. инфо предоставил Рязаньстат.

Самым дорогим набором среди областей оказался тульский (4 319 рублей), самым дешевым — белгородский (3 438 рублей). В среднем по России показатель составил 4 096 рублей, по ЦФО — 4 270 рублей.

В минимальный набор входят 33 наименования: крупы, хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, сладости, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, чай и соль.


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