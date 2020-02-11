Калужанин убил бабушку во время ссоры

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Фото: Pixabay.com
Калужанин зарезал бабушку во время ссоры. Об этом
29-летний мужчина пришел в гости к родственнице, жившей на улице Спартака. Пьяный внук поссорился с пожилой женщиной и не менее семи раз ударил ее ножом в грудь, голову и шею. Пострадавшая скончалась на месте.
На мужчину завели дело по части 1 статьи 105 УК. Ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.