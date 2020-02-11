ФОК в Старожилове построят до конца года

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ФОК обойдется в 133,2 миллиона рублей. В эту сумму не входит покупка оборудования, мебели и прочего инвентаря. Комплекс будет состоять из двух блоков разной этажности. На первом этаже здания разместят гардеробную, спортзал, бассейн, раздевалки, сауну, комнаты инструкторов и дежурной медсестры, а также административные помещения.
На втором этаже оборудуют кабинет врача, тренажерный и информационной залы, массажный кабинет, фито-бар, игровой зал, раздевалки, санитарно-бытовые помещения, фойе; на третьем — зал для борьбы.
ФОК рассчитан на 197 мест. Согласно условиям закупки, срок окончания строительства — не позднее декабря 2020 года.
Напомним, губернатор сообщил, что в каждом райцентре и в Рязани построят физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейном, многофункциональным залом и залами для различных видов спорта.
В марте прошлого года Николай Любимов
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