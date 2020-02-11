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19:59, 11 февраля 2020 58
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ФОК в Старожилове построят до конца года

ФОК в Старожилове построят до конца года

Физкультурно-оздоровительный комплекс в рабочем в поселке Старожилово на улице Головнина появится до конца 2020 года. Тендер на строительство объекта опубликовали на сайте госзакупок.

ФОК обойдется в 133,2 миллиона рублей. В эту сумму не входит покупка оборудования, мебели и прочего инвентаря. Комплекс будет состоять из двух блоков разной этажности. На первом этаже здания разместят гардеробную, спортзал, бассейн, раздевалки, сауну, комнаты инструкторов и дежурной медсестры, а также административные помещения.

На втором этаже оборудуют кабинет врача, тренажерный и информационной залы, массажный кабинет, фито-бар, игровой зал, раздевалки, санитарно-бытовые помещения, фойе; на третьем — зал для борьбы.

ФОК рассчитан на 197 мест. Согласно условиям закупки, срок окончания строительства — не позднее декабря 2020 года.

Напомним, губернатор сообщил, что в каждом райцентре и в Рязани построят физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейном, многофункциональным залом и залами для различных видов спорта.

В марте прошлого года Николай Любимов открыл ФОК в Кораблине. В января 2020 года новый спорткомплекс открыли в Спас-Клепиках. В конце феврале откроется ФОК в Рязани.


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