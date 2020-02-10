Жительницу Шилова осудили за убийство обидчика мужа

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Жительницу Шилова, которая
По данным следствия, днем в среду, 28 августа 2019 года в квартире поссорились приятели. Гость начал избивать хозяина квартиры, за него заступилась сожительница. Она ударила потерпевшего ножом в грудь. От полученных травм 36-летний мужчина скончался в больнице.
Женщине назначили шесть лет и шесть месяцев исправительной колонии общего режима.
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