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12:43, 10 февраля 2020 117
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Жительницу Шилова осудили за убийство обидчика мужа

Жительницу Шилова осудили за убийство обидчика мужа

Жительницу Шилова, которая зарезала мужчина, защищая своего мужа, признали виновной. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

По данным следствия, днем в среду, 28 августа 2019 года в квартире поссорились приятели. Гость начал избивать хозяина квартиры, за него заступилась сожительница. Она ударила потерпевшего ножом в грудь. От полученных травм 36-летний мужчина скончался в больнице.

Женщине назначили шесть лет и шесть месяцев исправительной колонии общего режима.


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