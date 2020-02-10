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За выходные рязанские полицейские изъяли более 120 литров алкоголя,
В Рязани незаконную продажу спиртного зафиксировали в квартире на улице Керамзавода и из дома в Рыбном.
В отношении нарушителей составили административные протоколы.
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.