Во вторник в Рязанской области ожидаются метель и снег

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В ночь на вторник, 11 февраля, в Рязанской области ожидаются снег и метель. Об этом сообщила
Днем возможны небольшие осадки, местами метель, гололед.
Порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, днем -4, +1 градус.
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