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14:39, 10 февраля 2020 134
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Во Владимире за взятку арестовали главврача больницы скорой помощи

Во Владимире за взятку арестовали главврача больницы скорой помощи

Во Владимире арестовали главврача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира" Евгения Яскина. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

61-летнего гравврача клиники, которую местные жители называют «Красным крестом», подозревают в личном получении взятки в размере 1,7 миллиона рублей. По версии следствия, Яскин получил деньги от представителя коммерческой организации «за общее покровительство или попустительство по службе».

Отмечается, что Яскин при проведении электронных аукционов получил взятку на поставку медоборудования.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фото «Зебра-ТВ»


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