В Спасском районе мужчина насмерть разбился, упав с моста

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Фото: Издательство «Пресса»
В воскресенье, 9 февраля, около 14:00 в Спасском районе нашли тело 38-летнего жителя Москвы, который упал с моста. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Труп обнаружили на льду под мостом через реку Проня на 244-м километре трассы М5 «Урал». На мосту находилась «Газель», принадлежавшая мужчине.
По факту произошедшего следователи начали проверку.
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