Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:19, 10 февраля 2020 114
 0    0

В Рязани спецназ задержал мужчину, продававшего марихуану через интернет

В Рязани спецназ задержал мужчину, продававшего марихуану через интернет

В Рязани спецназ задержал мужчину, продававшего марихуану через интернет, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские подготовили специальную операцию, которая должна была исключить у злоумышленника возможность скрыться и уничтожить улики.

Оперативники «вычислили» и задержали 30-летнего жителя Рязанского района, когда он приехал делать «закладки» в окрестностях села Дядьково. В тайниках и в салоне автомобиля были обнаружены самодельные контейнеры с высушенной растительной смесью.

При осмотре жилища мужчины полицейские нашли оборудованную комнату, в которой выращивалась конопля.

Из подпольной лаборатории, дома и автомобиля рязанца изъяли 400 граммов марихуаны и 813 граммов конопли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК, по которой предусмотрено до 20 лет лишения свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 5 399
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 628
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 6 126
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
11:10, 29 января 2020 2 519
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
10:51, 6 февраля 2020 1 411
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
Все новости
Форум