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В Рязани спецназ задержал мужчину, продававшего марихуану через интернет, сообщила
Полицейские подготовили специальную операцию, которая должна была исключить у злоумышленника возможность скрыться и уничтожить улики.
Оперативники «вычислили» и задержали 30-летнего жителя Рязанского района, когда он приехал делать «закладки» в окрестностях села Дядьково. В тайниках и в салоне автомобиля были обнаружены самодельные контейнеры с высушенной растительной смесью.
При осмотре жилища мужчины полицейские нашли оборудованную комнату, в которой выращивалась конопля.
Из подпольной лаборатории, дома и автомобиля рязанца изъяли 400 граммов марихуаны и 813 граммов конопли.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК, по которой предусмотрено до 20 лет лишения свободы.
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