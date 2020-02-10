В Рязани отремонтируют бывшее здание УФСБ

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В Рязани капитально отремонтируют бывшее здание ФСБ, расположенное на улице Ленина, 46. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
За 4,2 миллиона рублей у здания укрепят фундамент и стены. Средства на ремонт выделили из федерального бюджета. Заказчиком является управление Росгвардии по Рязанской области.
Работы планируется завершить не позднее 29 мая 2020 года.
Отметим, что здание является
До 2018 года в нем располагалось управление ФСБ по Рязанской области. Ведомство
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