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20:50, 10 февраля 2020 74
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В Рязани отремонтируют бывшее здание УФСБ

В Рязани отремонтируют бывшее здание УФСБ

В Рязани капитально отремонтируют бывшее здание ФСБ, расположенное на улице Ленина, 46. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

За 4,2 миллиона рублей у здания укрепят фундамент и стены. Средства на ремонт выделили из федерального бюджета. Заказчиком является управление Росгвардии по Рязанской области.

Работы планируется завершить не позднее 29 мая 2020 года.

Отметим, что здание является объектом культурного наследия. В 19 веке в нем располагалась гостиница Штейерта, позднее его заняли органы госбезопасности.

До 2018 года в нем располагалось управление ФСБ по Рязанской области. Ведомство переехало в новый комплекс на улице Горького.


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