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В Рязани арестовали мужчину и женщину, которые зарезали знакомого и подожгли его дом, сообщила пресс-служба Шацкого районного суда.
Рязанцев подозревают в том, что они умышленно нанесли своему другу множественные удары ножом в грудь и шею. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
После злоумышленники подожгли дом, в котором проживал погибший.
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