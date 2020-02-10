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15:55, 10 февраля 2020 113
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В Песочне построят детский сад за 219 миллионов

В Песочне построят детский сад за 219 миллионов

В микрорайне мкр. ДПР 7, 7А в Песочне построят детский сад на 290 мест за 219,8 миллиона рублей. Электронный аукцион на проведение работ опубликовали на сайте госзакупок.

Деньги на строительство детского сада на участке площадью 11 366 квадратных метров выделят из городского и областного бюджетов.

Закончить работы планируют до 25 ноября 2020 года.


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