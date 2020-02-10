В Михайловском районе пьяный водитель «Лады» врезался в фуру

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 8 февраля, на 216-м километре трассы Р-132 в селе Стрелецкие Выселки Михайловского района столкнулись Lada Priora и фура Iveco, пишет ИД «
По предварительным данным, 37-летний водитель легковушки был пьян. Он обгонял машину, выехал на «встречку», где врезался в большегруз.
В аварии пострадал водитель Lada. Его доставили в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГоспитализированных в России китайцев с коронавирусом планируют выписать
|
cледующая новость →Рязанского стоматолога оштрафовали на 50 тысяч за смерть пациента
В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.