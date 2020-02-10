В массовом ДТП в Рязанской области пострадал мужчина

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В воскресенье, 9 февраля, на 225-ом километре трассы «Рязань-Калуга» произошло массовое ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, 21-летний водитель Ford Focus столкнулся с прицепом «МАЗ» под управлением 37-летнего рязанца, после чего машина врезалась в Opel Astra, за рулем которого был 23-летний мужчина.
В результате аварии водитель Ford доставлялся в больницу.
Проводится проверка.
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