В Калужской области создали специальную медаль для отцов

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В Калужской области мужчины, воспитывающие двух и более детей, получат медали «Отцовская доблесть». Об этом сообщил телеканал «
Награду получат те, кто прожил в Калужской области не менее пяти лет и «активно решает проблемы демографической политики или же имеет опыт успешного воспитания молодого поколения «.
Анкету мужчин, предоставленных к награде, изучат местные власти, которые и примут окончательное решение.
Получить медаль можно единожды.
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