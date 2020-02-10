В 2020 году в 18 рязанских селах и деревнях установят фонари на дорогах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В 2020 году в 18 населенных пунктах Рязанской области установят фонари на дорогах. Об этом сообщил региональный
Всего построят 33,9 километров линий искусственного освещения.
Фонари появятся:
в Ермишинском районе:
в Пронском районе:
в Рязанском районе:
в Шацком районе:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани еще два класса отправили на карантин
|
cледующая новость →Во вторник в Рязанской области ожидаются метель и снег
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.