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15:05, 10 февраля 2020 238
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В 2020 году в 18 рязанских селах и деревнях установят фонари на дорогах

В 2020 году в 18 рязанских селах и деревнях установят фонари на дорогах

В 2020 году в 18 населенных пунктах Рязанской области установят фонари на дорогах. Об этом сообщил региональный минтранс в соцсети «ВКонтакте».

Всего построят 33,9 километров линий искусственного освещения.

Фонари появятся:

в Ермишинском районе:

  • 1,8 км на дороге «Восход — Ермишь»;
  • 2,5 км на дороге «Ермишь — Кафтейка — Липлейка — Линейка»;
  • 2,861 км на дороге «Ермишь — Свестур».
  • с.Голдино Михайловского района на участке а/д «Михайлов — Голдино» — 2,617 км (в том числе устройство тротуаров и обустройство пешеходных переходов);

в Пронском районе:

  • село Октябрьское — 1,841 км;
  • село Семенск — 2,7 км;
  • поселок Орловский — 0,6 км;
  • село Тырново — 0,95 км;

в Рязанском районе:

  • населенный пункт Дедюхино — 0,5 км;
  • населенный пункт Рожок — 1,0 км;
  • населенный пункт Екимовка — 0,57 км,
  • cело Глебово — 1,9 км;
  • в селе Ходынино Рыбновского района на участке дороги «Рыбное — Перекаль» — 2,765 км (в т.ч. устройство тротуаров и автобусных остановок);
  • На улице Пожалостина в Ряжске — 1,3 км;
  • в Скопинском районе 2,1 км в микрорайоне Коготково в Скопине и деревне Гуменки на участке дороги «Михайлов — Горлово — Голдино — Скопин — Милославское»;

в Шацком районе:

  • Левашовские Дворики — 0,9 км;
  • Большое Агишево — 2,5 км;
  • Каверино — 2,8 км;
  • Юрино — 1,7 км.

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