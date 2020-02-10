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17:33, 10 февраля 2020 116
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Стала известна дата торгов для строительства нового онкодиспансера

Стала известна дата торгов для строительства нового онкодиспансера

Торги для строительства нового онкодиспансера пройдут 26 февраля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Напомним, новое девятиэтажное здание онкодиспансера построят на месте действующего в сентябре 2022 года.

Оно вместит в себя поликлинику на 150 посещений в смену и основной корпус на 255 коек, где разместят восемь операционных.


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