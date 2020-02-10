Стала известна дата торгов для строительства нового онкодиспансера

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Торги для строительства нового онкодиспансера пройдут 26 февраля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Напомним, новое девятиэтажное здание онкодиспансера
Оно вместит в себя поликлинику на 150 посещений в смену и основной корпус на 255 коек, где
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанского стоматолога оштрафовали на 50 тысяч за смерть пациента
|
cледующая новость →Застройщика ЖК «Изумрудный» на Стройкова признали банкротом
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.