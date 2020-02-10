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9:17, 10 февраля 2020 220
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Скандальное видео в рязанской больнице и аварии. Главные новости выходных, 8 и 9 февраля

Скандальное видео в рязанской больнице и аварии. Главные новости выходных, 8 и 9 февраля

Завершились очередные февральские выходные. Вспомним основные события 8 и 9 февраля.

Рязанцам показали ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Премьера прошла в дворце спорта «Олимпийский». В программе из двух отделений поучаствовали олимпийские чемпионы, победители и призеры соревнований.

Блогер-урбанист Аркадий Гершман раскритиковал Рязанский кремль и скверы. Он указал на отсутствие туристов в Рязанском кремле и уделил особое внимание рязанским троллейбусам, написав, что у транспорта «ужасное состояние». В субботу, 8 февраля, рязанка пожаловалась на состояние палаты в гинекологическом отделении в больнице №10. Позже представители медучреждения рассказали РЗН. инфо, что ролик «не соответствует действительности». После этого рязанка, которая пожаловалась на «тараканов и антисанитарию», добавила, что всех пациентов начали переселять в отремонтированные палаты после скандального видео. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

Любимов заявил о готовности Рязани к китайскому коронавирусу. Он напомнил, что в Рязани создали координационный штаб по борьбе с заболеванием, который возглавил зампред правительства.

Для приезжающих в Рязань туристов ввели скидки на поезд. Тарифы действуют с 1 февраля по 31 мая с понедельника по четверг.

Рязанцы вновь пожаловались на неприятный воздух в городе. Горожане отметили, что «запах горелой резины» распространился в Песочне на улицах Зубковой, Новоселов, Тимуровцев. О происшествиях.

В Канищеве насмерть сбили пешехода, переходившего дорогу на «красный». Момент аварии попал на видео.

21-летняя рязанка выпала из на 16 этаже в Санкт-Петербурге. В соцсети появилась информация, что в Касимове собаки загрызли лису. Комментаторы отметили, что у животного могло быть бешенство.

В рязанском торговом центре двум мужчинам вызвали скорую помощь. ЧП произошло в ТЦ «Европа».

На трассе Михайлов — Рязань в селе Стрелецкие Выселки Михайловского района произошло массовое ДТП. В аварии пострадал 21-летний водитель Ford Focus.


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