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17:45, 10 февраля 2020 98
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Рязанского стоматолога оштрафовали на 50 тысяч за смерть пациента

Рязанского стоматолога оштрафовали на 50 тысяч за смерть пациента

Рязанского стоматолога оштрафовали на 50 тысяч за смерть пациента, пишет «МК в Рязани».

Известно, что врач находился в больнице на дежурстве. К нему поступил пациент с диагнозам «подчелюстной абсцесс». Ему назначили и провели комплексное лечение.

В последствии больному стало хуже, у него зафиксировали клиническую смерть, пульс и артериальное давление не определялись. Пациента пытались реанимировать, но безрезультатно.

Позже выяснилось, что врач выбрал неправильную тактику лечения.

Уголовное дело в отношении врача прекратили, ему назначили штраф. Доктор полностью возместил моральный вред потерпевшей стороне.


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