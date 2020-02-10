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Рязанского стоматолога оштрафовали на 50 тысяч за смерть пациента,
Известно, что врач находился в больнице на дежурстве. К нему поступил пациент с диагнозам «подчелюстной абсцесс». Ему назначили и провели комплексное лечение.
В последствии больному стало хуже, у него зафиксировали клиническую смерть, пульс и артериальное давление не определялись. Пациента пытались реанимировать, но безрезультатно.
Позже выяснилось, что врач выбрал неправильную тактику лечения.
Уголовное дело в отношении врача прекратили, ему назначили штраф. Доктор полностью возместил моральный вред потерпевшей стороне.
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