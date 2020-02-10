Рязанское МЧС предупредило о метели, сильном ветре и гололеде

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Пресс-служба регионального ГУ МЧС выпустила метеопредупреждение.
По данным синоптиков, до конца понедельника, 10 февраля, а также ночью и днем 11 февраля в Рязани ожидаются сильный ветер, метель, налипание мокрого снега и гололед.
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