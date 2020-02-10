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17:16, 10 февраля 2020 125
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Рязанский ветеран отметил 102-й день рождения

Рязанский ветеран отметил 102-й день рождения

В понедельник, 10 февраля, 102 года исполнилось рязанцу, участнику Великой Отечественной войны, Михаилу Георгиевичу Рямову. Об этом сообщил сайт мэрии.

Рязанца поздравила администрации города, вручив подарок, цветы, а также памятную медаль «75 лет Победы».

Михаил Георгиевич принимал участие в Финской войне. В годы Великой Отечественной войны воевал в составе III Украинского фронта. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Окончил военную службу в 1960 году в звании майора. Фамилия Михаила Георгиевича Рямова занесена в книгу «Солдаты Победы 1941-1945».


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