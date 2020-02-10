Рязанские больницы проверили на готовность к лечению коронавируса

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В региональном Роспотребнадзоре
Рязанские медицинские организации проверили на готовность «к работе в условиях регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией». Там проконтролировали наличие средств индивидуальной защиты персонала, дезинфекционных средств. Некоторые медучреждения и инфекционные отделения проверили на сбор эпиданамнеза у лиц, «обращающихся за помощью с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию». Всего проверили 28 отделений в восьми медицинских организациях.
Специалисты проработали вопросы «немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание» и установление за ними меднаблюдения.
Руководителям торговых организаций, театров, кинотеатров, спорткомплексов, а также компаний, занимающимся перевозками, направили предписания о дезинфекции «с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций» .
Также дезинфекцию рекомендовали провести в учреждениях торговли и общественного питания.
«За гражданами, прибывшими из КНР, проводится ежедневное медицинское наблюдение. Признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено», — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Напомним, в Рязани двух студентов из Китая
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