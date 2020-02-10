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Фото: Pixabay.com
Рязанцев предупредили о мошенниках, продающих противопожарное оборудование. Информацию разместила
Отмечается, что неизвестные, представляясь сотрудниками МЧС, проводят с горожанами инструктажи о мерах пожарной безопасности, во время которых предлагают им приобрести огнетушители, пожарные извещатели и оказать платные услуги по их установке.
«Главное управление МЧС России по Рязанской области сообщает, что сотрудники МЧС России не осуществляют коммерческую деятельность», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что вся работа об оповещении граждан проводится на безвозмездной основе.
«Чтобы удостовериться, что в квартиру пришел сотрудник МЧС необходимо обратить внимание на форму одежды, вы имеете право попросить показать служебное удостоверение, узнать фамилию, имя и отчество, а также наименование подразделения, в котором он служит, должность и служебный телефон», — посоветовали рязанцам.
Пресс-служба попросила сообщать о фактах мошенничества в полицию или в ГУ МЧС по Рязанской области.
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