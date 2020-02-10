Пропавшего в Рязанской области 28-летнего мужчину нашли живым

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28-летнего Сергея Копанева, пропавшего в Захаровском районе, нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
О мужчине, нуждающемся в медпомощи,
Напомним, добровольцы
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