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12:03, 10 февраля 2020 122
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Пожар в здании сасовских теплосетей тушили четыре автоцистерны

Пожар в здании сасовских теплосетей тушили четыре автоцистерны

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 8 февраля, в Сасове на улице Ленина загорелось здание теплосетей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Сотрудников МЧС взывал сторож. На первом этаже выгорело служебное помещение площадью 25 квадратных метров. Пострадавших нет.

На место выезжали четыре автоцистерны и 11 спасателей.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.


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