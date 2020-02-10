Пожар в здании сасовских теплосетей тушили четыре автоцистерны

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 8 февраля, в Сасове на улице Ленина загорелось здание теплосетей. Об этом пишет ИД «
Сотрудников МЧС взывал сторож. На первом этаже выгорело служебное помещение площадью 25 квадратных метров. Пострадавших нет.
На место выезжали четыре автоцистерны и 11 спасателей.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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