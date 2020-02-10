После жалоб рязанцев в двух районах города проверили воздух

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После жалоб рязанцев в Октябрьском и Железнодорожном районах города проверили воздух. Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии.
Для забора воздуха по четырем адресам выезжала лаборатория Центра лабораторных анализов и технических измерений Рязанской области.
Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружили.
Напомним, горожане
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