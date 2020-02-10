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10:39, 10 февраля 2020 229
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После жалоб рязанцев в двух районах города проверили воздух

После жалоб рязанцев в двух районах города проверили воздух

После жалоб рязанцев в Октябрьском и Железнодорожном районах города проверили воздух. Об этом РЗН. инфо сообщили в мэрии.

Для забора воздуха по четырем адресам выезжала лаборатория Центра лабораторных анализов и технических измерений Рязанской области.

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружили.

Напомним, горожане сообщили в соцсетях, что по Рязани распространился «запах горелой резины».


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