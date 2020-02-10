Под Рязанью перевернулась «двенадцатая», есть пострадавшие

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Под Рязанью перевернулась «двенадцатая», об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в 00:48, 10 февраля, на 57 километре трассы Клепики-Рязань.
По предварительной информации, 23-летний рязанец, управляя автомобилем ВАЗ-21124, съехал с дороги и опрокинулся.
В машине также находилась 24-летняя девушка. Оба пострадавших обращались за помощью в медучреждение.
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