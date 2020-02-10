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10:37, 10 февраля 2020 182

Отряд «Стимул» рязанского агроуниверситета завершил «Звездный поход»

Отряд «Стимул» рязанского агроуниверситета завершил «Звездный поход»

С 3 по 8 февраля, студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева отправились в 48 «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы Рязанской области. В этом году мероприятие посвещено 75-летию Великой Победы.

Маршрут отряда следовал по Сараевскому району. В каждом населенном пункте «звездники» проводили очистку памятников, показывали спектакли в детских садах.

Для учащихся средних школ студенты организовали и провели развивающие игры и тренинги, творческие мастер-классы, проф-квесты, беседы, спортивные мероприятия.

Кроме того, часть маршрута новички отряда прошли на лыжах.

«Этот поход навсегда запомнится добрыми делами и положительными эмоциями, как для самих участников, так и жителей Сараевского района», — говорится в сообщении.


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