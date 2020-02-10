Отряд «Стимул» рязанского агроуниверситета завершил «Звездный поход»

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С 3 по 8 февраля, студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева
Маршрут отряда следовал по Сараевскому району. В каждом населенном пункте «звездники» проводили очистку памятников, показывали спектакли в детских садах.
Для учащихся средних школ студенты организовали и провели развивающие игры и тренинги, творческие мастер-классы, проф-квесты, беседы, спортивные мероприятия.
Кроме того, часть маршрута новички отряда прошли на лыжах.
«Этот поход навсегда запомнится добрыми делами и положительными эмоциями, как для самих участников, так и жителей Сараевского района», — говорится в сообщении.
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