Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде, при котором погибли два российских ребенка

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В сети появилось видео момента столкновения скоростных катеров в Таиланде, в результате которого погибли двое детей из России.
Первое судно двигалось вдоль побережья на большой скорости и врезалось в катер, который плыл в противоположном направлении.
Напомним, инцидент
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