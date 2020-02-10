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12:24, 10 февраля 2020 248
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В Рязани почтили память офицера СОБРа, погибшего в Чечне

В Рязани почтили память офицера СОБРа, погибшего в Чечне

В Рязани почтили память офицера СОБРа, погибшего в Чечне, сообщили в управлении Росгвардии по Рязанской области.

8 февраля к его могиле на Новогражданском кладбище возложили цветы.

В 2002 году, подполковник милиции Виктор Лунин возвращался на базу после выполнения боевого задания. Его автомобиль подорвался на радиоуправляемом фугасе. Лунин погиб.

Указом Президента России рязанца наградили орденом Мужества посмертно.


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