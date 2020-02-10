На улице Радищева запретят парковку

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С 3 марта запретят остановку и стоянку машин ближе пяти метров от двух выездов с территории МУП «РГРЭС» на улице Радищева в районе дома №5. Об этом сообщил
На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
Мэрия попросила всех автомобилистов принять эту информацию к сведению.
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