Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:30, 10 февраля 2020 90
 0    0

На третьем форуме древних городов в Рязани проведут конкурс народной песни

На третьем форуме древних городов в Рязани проведут конкурс народной песни

В рамках третьего Международного форума древних городов, который пройдет в Рязани с 19 по 21 августа 2020 года, проведут конкурс народной песни «Голоса древних городов», сообщили организаторы.

Участие в конкурсе могут принять солисты в двух возрастных категориях: молодежная (18-30 лет) и взрослая (от 31 года и старше). Заявки можно направить по электронному адресу filarm@fil62.ru не позднее 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что для участников предусмотрены проезд, проживание, питание и трансфер. Подробности читайте на сайте форума.

Напомним, в прошлом году форум древних городов прошел в Рязани с 14 по 17 августа. В нем поучаствовали делегации 55 городов из более 35 стран мира.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель

Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель 6

В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 5 484
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 688
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 6 295
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
10:51, 6 февраля 2020 1 512
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:10, 29 января 2020 2 595
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Форум