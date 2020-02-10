На третьем форуме древних городов в Рязани проведут конкурс народной песни

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В рамках третьего Международного форума древних городов, который
Участие в конкурсе могут принять солисты в двух возрастных категориях: молодежная (18-30 лет) и взрослая (от 31 года и старше). Заявки можно направить по электронному адресу
Отмечается, что для участников предусмотрены проезд, проживание, питание и трансфер. Подробности читайте на
Напомним, в прошлом году
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В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.