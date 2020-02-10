На трассе под Рязанью пьяный водитель на «Ниве» врезался в отбойник

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Около 2:10 в субботу, 9 февраля, в Рязанском районе на 206-м километре трассы М5 «Нива» врезалась в отбойник. Об этом сообщила
36-летний житель Воронежской области, двигаясь со стороны Москвы в сторону Челябинска, не учел погодные условия и превысил скорость, в результате чего автомобиль врезался в отбойник и опрокинулся.
Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян (0,649 мг/л в выдыхаемом воздухе).
33-летний пассажир автомобиля обращался за медпомощью.
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