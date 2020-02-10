Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:23, 10 февраля 2020 201
 0    0

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян, сообщают в «Известиях».

Теперь мошенники сообщают о якобы получении заявления на закрытие счета и предлагают клиенту посетить офис банка.

Злоумышленники пытаются узнать персональные данные для перевода средств на «безопасный» счет.

Замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев отметил, что регулятор уже знает от такой схеме общения с жертвами. Она не предполагает физических контактов, а направлена лишь на выведение денег со счетов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель

Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель 5

В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 4 680
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 5
4:33, 1 февраля 2020 5 355
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 600
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 6 024
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
11:10, 29 января 2020 2 476
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Форум