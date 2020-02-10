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Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян,
Теперь мошенники сообщают о якобы получении заявления на закрытие счета и предлагают клиенту посетить офис банка.
Злоумышленники пытаются узнать персональные данные для перевода средств на «безопасный» счет.
Замдиректора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев отметил, что регулятор уже знает от такой схеме общения с жертвами. Она не предполагает физических контактов, а направлена лишь на выведение денег со счетов.
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